PSG : les nouvelles révélations de Luis Enrique sur son projet tactique

Dauphin de l’OGC Nice à l’aube de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va tenter d’enchaîner un cinquième succès de rang, toutes compétitions confondues, face aux Héraultais, vendredi soir à 21 heures. Avec 12 buts marqués et seulement trois encaissés lors des quatre dernières sorties, le club de la capitale semble (enfin) trouver son rythme de croisière dans cet exercice 2023-2024. Chahuté par la presse, notamment pour ses choix tactiques après la défaite cinglante (1-4) contre Newcastle, Luis Enrique, intronisé cet été sur le banc du PSG, a d’ailleurs souhaité dresser un premier bilan en conférence de presse.

Le PSG de Luis Enrique n’en est qu’à ses débuts…

«L’équipe fait des choses très bien, mais on est encore dans une phase initiale. On est encore dans un processus de synergie pour voir quels joueurs s’entendent le mieux. Je trouve que j’ai un effectif incroyable avec des joueurs de qualité à chaque position. Je suis satisfait de mon équipe comme je l’ai dit à la fin du mercato, mais il y a toujours de la marge pour s’améliorer», a tout d’abord confié l’ancien sélectionneur de la Roja, adepte d’un jeu basé sur la possession, mais parfois tancé pour son fameux 4-2-4 où l’équilibre est alors mis à mal. Un point sur lequel, l’Espagnol de 53 ans s’est également justifié face aux journalistes présents au centre d’entraînement de Poissy.

«C’est une évolution constante. J’essaye de faire que le PSG soit imprévisible pour l’adversaire, mais prévisible pour nous. C’est un processus complexe qui demande du temps à mettre en place. C’est différent de ce que je faisais en sélection et dans ce schéma il peut y avoir quatre joueurs offensifs. Cela peut être difficile à comprendre de l’extérieur. Mon idée, je la répète, c’est d’avoir des formations infinies en attaque avec les mêmes joueurs. Afin de devenir imprévisible pour l’adversaire et donc difficile à contrecarrer. Je suis content de la manière dont les joueurs assimilent ce processus. Cela demandera du temps et cela sera mieux quand je pourrai l’expliquer en français».

La mentalité du groupe comme principal atout !

Relancé sur le difficile équilibre à trouver entre jeu séduisant et exigence comptable, l’ex-coach du FC Barcelone n’a, par ailleurs, pas affiché d’inquiétudes outre mesure. «On aura plus de chances de gagner les matchs si on joue bien au football. Cela demande du temps de travailler les solutions pour contrecarrer le pressing qu’il y aura en face de nous. Je suis convaincu que, mieux tu joues, mieux tu peux gagner les matchs». Déterminé à emmener son effectif vers les sommets, Luis Enrique a, enfin, assuré qu’il comptait s’appuyer sur la mentalité positive de son groupe pour faire passer, week-end après week-end, ses idées de jeu. «Sincèrement, on a toujours une perception globale. Je ne compare pas avec mes expériences antérieures. Nous sommes très contents par rapport à l’attitude et à l’implication des joueurs. Je suis optimiste, très content de ce que je vois. Mais il y a encore une très grande marge de progression, car je suis très ambitieux».

Leader du groupe F en Ligue des Champions avec 6 unités avant de se déplacer sur la pelouse de l’AC Milan, le 7 novembre prochain, le PSG - qui pourrait également prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire (ou de nul) face au MHSC, est quoi qu’il en soit lancé. Si des ajustements sont encore régulièrement pointés du doigt par les observateurs du club de la capitale - jeu aérien, gestion de la profondeur, efficacité sur les coups francs - la méthode Luis Enrique semble, elle, progressivement faire ses preuves dans la Ville Lumière. De bon augure pour la suite de la saison, qui plus est à l’heure où le technicien espagnol assure qu’il ne s’agit que des prémisses du visage souhaité pour son collectif.