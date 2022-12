CdM 2022, Angleterre : Alan Shearer a peur pour le mental d'Harry Kane

La suite après cette publicité

Dans une chronique accordée à The Athletic, l'ancienne gloire du football anglais Alan Shearer (52 ans) a peur que le penalty raté d'Harry Kane (29 ans) face à l'équipe de France, samedi soir en fin de match avant la défaite des Three Lions en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (2-1), n'affecte le mental de l'attaquant de Tottenham, estimant que ce dernier n'est pas près d'oublier cet échec à 11 mètres pour le reste de sa carrière.

« Je connais sa position et je connais son état d'esprit et je sais qu'il mettra sa tête sur l'oreiller cette nuit et la suivante et quelques autres encore et il clignera des yeux et fixera le plafond. Il va revivre son penalty encore et encore [...] et dans son esprit, il se convaincra que cette fois, il marque. Et je vous promets que ça restera en lui pour toujours », a expliqué l'ex-international anglais aux 63 sélections (30 buts).