Dijon se fait prêter Eric Junior Dina Ebimbe

Après un prêt au Havre, Éric Junior Dina Ebimbe rejoint la Ligue 1. Le milieu de terrain de 19 ans du PSG est cette fois prêté un an à Dijon, qui dispose d'une option d'achat de 4 M€ selon nos informations. Il devient le premier renfort du club bourguignon pour ce mercato.

«C'est un joueur de qualité que nous suivons depuis longtemps et vu son jeune âge, nous avons foncé sur l'occasion. Au Havre, il a réalisé une saison pleine et affiché une belle progression. Il peut apporter de la puissance et possède un profil polyvalent», explique Peguy Luyindula, le directeur sportif du DFCO.