Coupe du Monde 2022, Argentine-France : suivez en direct l'avant-match de la finale !

Nous y sommes ! Il y avait 32 équipes au départ, mais il n'en reste plus que 2. La France, tenante du titre et à une victoire de broder sa troisième étoile, et l'Argentine, qui rêve d'une nouvelle Coupe du Monde depuis 1986. Un choc au sommet, emmené par deux grands noms : Kylian Mbappé et Lionel Messi. Rendez-vous à 16h00, pour le coup d'envoi de cette finale.

