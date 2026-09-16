OL : Paulo Fonseca est satisfait

Paulo Fonseca avait fait 8 changements par rapport à sa dernière composition d’équipe, pour affronter Anderlecht en Ligue Europa. Un turnover qui a porté ses fruits puisque l’OL l’a emporté 2-1 sur la pelouse des Mauves. Non sans trembler en deuxième période, après avoir eu des ballons de 3-0.

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« Oui, je suis vraiment content. Je pense que l’équipe a mérité de gagner, on a très bien commencé. Après, nous avons eu beaucoup d’opportunités pour marquer le 3e mais la 2e mi-temps a été une réaction normale d’une équipe de qualité. Mais l’équipe a affiché un bon état d’esprit, a bien défendu. Nous avons des moments où il faut bien défendre. On aurait pu fermer le match avant », a glissé le coach portugais de l’OL sur Canal+.