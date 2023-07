PSG : Mauricio Pochettino prend position dans le dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Libre dans un an, Kylian Mbappé est l’objet d’un vrai bras de fer avec le Paris Saint-Germain qui souhaite le vendre cet été. L’attaquant français de 24 ans a notamment été évoqué du côté de Chelsea. Un club où officie son ancien coach Mauricio Pochettino depuis cet été. Le technicien argentin a réagi en conférence de presse à ce sujet : «j’ai travaillé avec Kylian Mbappé. Mais je ne peux pas parler, peut-être que toutes les choses dont vous (les journalistes, ndlr) parlez c’est beaucoup trop de bruit. C’est une situation très délicate, c’est une situation qu’ils doivent gérer: Paris avec Kylian et Kylian avec le Paris Saint-Germain.»

Balayant d’un revers de main cette rumeur, Mauricio Pochettino a insisté sur le fait qu’il ne voit pas le Français venir à Chelsea et il souhaite que cette situation s’arrange entre les différentes parties : «mais de notre côté il n’y a rien à dire, nous travaillons dans notre réalité et notre réalité est différente. Et bien sûr qu’ils ont une réalité différente. De mon côté, je n’ai rien à dire. Je ne peux que les soutenir et espérer qu’ils trouveront la meilleure solution pour les deux parties. Parce que le Paris Saint-Germain c’est un club que j’aime et que j’y ait été joueur et entraîneur.»

À lire

PSG : une improbable porte de sortie s’offre à Renato Sanches