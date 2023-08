La Juventus veut changer le contrat de Paul Pogba

La suite après cette publicité

La saison de la Juventus a parfaitement débuté. Victorieuse sur la pelouse de l’Udinese le week-end dernier (3-0), la Vieille Dame est déterminée à montrer un autre visage que l’an passé. Elle a pourtant manifesté ses limites économiques cet été. Elle n’a pas réussi à vendre Federico Chiesa et Dusan Vlahovic, ses deux meilleures valeurs marchandes. En conséquence, sa marge de manœuvre sur le mercato s’est retrouvée considérablement réduite. Elle doit également assumer le salaire de Paul Pogba.

Ce dernier a vécu une saison noire pour son retour à la Juventus. 6 ans après en être parti, le Français espérait meilleur début de nouvelle histoire avec son club. Entre le ménisque, la cuisse, l’aine ou encore l’ischio, il n’a disputé que 161 minutes de jeu reparties en 10 rencontres seulement. Enfin libéré de ses soucis physiques, il revient avec la ferme intention de se montrer. Il est presque une nouvelle recrue pour la Juventus mais cette dernière ne souhaite pas revivre cauchemar de 2022/2023.

La Juve veut baisser le salaire de Pogba mais augmenter ses primes

D’après la Gazzetta Dello Sport, on apprend que la direction des Bianconeri souhaite revoir le contrat de l’ancien Mancunien, qui touche 8 M€ à l’année, en plus de 2 M€ de bonus. Lié à son club jusqu’en 2026, Pogba coûte trop cher à son club puisque ses fragilités ont pris le dessus. La Juventus souhaite le conserver tout en considérant cette nouvelle donnée. La direction envisage de le rencontrer prochainement pour modifier certains paramètres, et lier ses émoluments à ses performances.

Autrement dit, Cristiano Giuntoli, le directeur du football du club piémontais, souhaite baisser le salaire fixe de la Pioche mais revaloriser tous ses bonus et ses primes. Ainsi, en cas de nouvelle blessure, le joueur ne plombera pas les comptes de son club. En revanche, il fera grimper ses revenus dès qu’il sera sur le terrain. Reste à connaître la position du principal intéressé. Il risque sans doute de faire la grimace face à cette proposition, qui ne l’avantage pas vraiment. Surtout en cas de blessure.