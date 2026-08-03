Accord proche entre Chelsea et Naples pour Benoît Badiashile

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé sur notre site que Naples pousse pour recruter Benoît Badiashile (25 ans). Dans la nuit, ce dossier a avancé un peu plus.

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Selon nos informations, Chelsea et le Napoli se rapprochent d’un accord pour le défenseur tricolore (2 sélections). Un élément qui est favorable à un départ du côté de l’Italie. Les deux clubs vont encore échanger dans les prochains jours afin de trouver un accord définitif pour un prêt avec option d’achat.