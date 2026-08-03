Menu Rechercher
Commenter 4
Exclu FM Serie A

Accord proche entre Chelsea et Naples pour Benoît Badiashile

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Benoit Badiashile @Maxppp

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé sur notre site que Naples pousse pour recruter Benoît Badiashile (25 ans). Dans la nuit, ce dossier a avancé un peu plus. 

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Chelsea et le Napoli se rapprochent d’un accord pour le défenseur tricolore (2 sélections). Un élément qui est favorable à un départ du côté de l’Italie. Les deux clubs vont encore échanger dans les prochains jours afin de trouver un accord définitif pour un prêt avec option d’achat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Chelsea
Benoît Badiashile

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Chelsea Logo Chelsea FC
Benoît Badiashile Benoît Badiashile
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier