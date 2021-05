Des flocages arc-en-ciel en Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie

« Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot », c'est le slogan mis en avant par la Ligue de Football Professionnel qui compte bien marquer la journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai en amenant des flocages arc-en-ciel sur les maillots des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2.

La LFP a fait de la lutte contre toutes les discriminations une des priorités, au point de lancer un programme ambitieux pour que le racisme, l’homophobie, l’antisémitisme et le sexisme disparaissent définitivement du monde du football professionnel. Le lundi 17 mai marque la journée mondiale contre l'homophobie et c'est donc dans ce cadre que l'ensemble des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 arboreront des maillots avec des flocages arc-en-ciel pour la toute première fois afin de sensibiliser de nouveau le grand public à la lutte contre l’homophobie. Le drapeau arc-en-ciel étant un symbole de paix, de diversité et surtout symbole par excellence du mouvement LGBT.

Juste avant le coup d'envoi des 20 matchs du week-end, joueurs et arbitres se réuniront autour d’une affiche « Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot ». Le communiqué de presse de la LFP indique également que les arbitres et délégués de match afficheront leur soutien en portant un brassard arc-en-ciel, également proposé aux entraîneurs et aux journalistes TV. Cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie verra également la divulgation de l'enquête menée par l’association Foot Ensemble au sujet des perceptions et attitudes des jeunes joueurs et joueuses de football vis-à-vis de l’homosexualité dans la société, et plus spécifiquement dans le football.

Sur les réseaux sociaux, la Ligue et les clubs professionnels diffuseront également le court-métrage « Un Samedi sur la terre » réalisé bénévolement par Fabien Onteniente avec l'idée originale de Foot Ensemble et les PanamBoyz&Girlz United où 32 joueurs professionnels prêtent leur voix et leur visage pour essayer d’atteindre un maximum de personnes. Cette grande action nationale complète des initiatives menées tout au long de la saison via des guides de sensibilisation, des documentaires ou encore des jeux immersifs.

Rendez-vous les 15 et 16 mai sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2 pour voir les maillots aux flocages arc-en-ciel !