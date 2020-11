EdF : Nabil Fékir forfait, Houssem Aouar appelé

Comme Dayot Upamecano, il s'était vu offrir sa première titularisation en bleu face à l'Ukraine, le 7 octobre dernier. Malgré la large victoire des Bleus (7-1), le milieu lyonnais de 22 ans n'avait pas ébloui. 58 minutes et puis s'en va. Hier, Didier Deschamps ne l'avait pas inclus dans sa liste de 26 joueurs pour affronter la Finlande en amical (mercredi 11 novembre (21h10) au Stade de France), puis le Portugal (samedi 14 novembre (20h45)) et la Suède (mardi 17 novembre au Stade de France (20h45)), comptant pour les deux dernières journées de Ligue des Nations. Convoqué par Sylvain Ripoll avec les Espoirs pour disputer deux rencontres comptant pour les qualifications de l'Euro U21, le milieu lyonnais a finalement été rappelé chez les A, pour palier le forfait de Nabil Fékir !

«Aujourd'hui, dans le profil d'Houssem, j'ai Nabil Fekir. Il (Houssem Aouar, ndlr) est venu, on a vu certaines choses. Il y en a d'autres. A ce poste, dans ce registre spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties», expliquait le sélectionneur français, hier, en conférence de presse. Mais, coup du sort. «Blessé aux ischios-jambiers de la jambe gauche, Nabil Fékir ne pourra pas participer au match amical France-Finlande, ni aux deux rencontres de Ligue des Nations au Portugal et contre la Suède, trois jours plus tard. Le sélectionneur national Didier Deschamps a donc décidé de remplacer le joueur du Real Bétis par Houssem Aouar (Olympique Lyonnais). Les vingt-six joueurs convoqués sont attendus lundi à 16h00 au Centre national du football à Clairefontaine (CNF) pour préparer les trois rendez-vous de l’année 2020 de l’équipe de France», peut-on lire dans le communiqué de la FFF.