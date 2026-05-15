«Bouaddi n’a pas sa place en équipe de France» : le tacle maladroit d’un ex-international Marocain

Hier, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que le talentueux Ayyoub Bouaddi a choisi de représenter le Maroc. Une annonce qui fait le bonheur des Lions de l’Atlas, qui compteront sur lui lors de la Coupe du Monde 2026. Mais ce choix ne fait pas l’unanimité. Sur Instagram, Fayçal Fajr, ancien international marocain (52 capes), n’est pas emballé. Il a répondu à une publication de la Radio Mars dans laquelle une journaliste a confirmé notre information selon laquelle Zinedine Zidane, qui va rejoindre les Bleus, a tâté le terrain. Mais le joueur du LOSC, qui pouvait donc attendre, a fait un choix fort.

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Fajr a commenté de manière plutôt maladroite : «ce joueur n’a pas sa place en équipe de France. Si vraiment il avait le niveau, il serait en équipe de France. Il est jeune et c’est un très bon joueur avec du talent, mais doucement ma soeur (en s’adressant à la journaliste). Maintenant, il a choisi le Maroc. On lui souhaite bon courage comme à tous les joueurs marocains pour la Coupe du Monde (…) Rabiot joue à Milan, Juventus et Paris (il est aussi passé là-bas). On parle d’un très bon joueur non ? Pour le futur, je lui souhaite d’être un top joueur, mais pour l’instant, s’il n’a pas été choisi en équipe de France, c’est qu’il n’est pas meilleur que ces joueurs-là. Sinon, crois moi, la France l’aurait appelée. Regarde comme avec Lamine Yamal avec l’Espagne (…) Par contre maintenant chez nous, au Maroc, les places sont chères au milieu de terrain pour la Coupe du Monde. Ça va être délicat pour notre coach, bon courage à lui. » Bouaddi devra répondre de la meilleure des manières : sur le terrain.