Angleterre - France : Gareth Southgate pense que ses joueurs méritaient mieux

Peu après la fin de la rencontre face à l'équipe de France, Gareth Southgate s'est exprimé au micro d'ITV. Malgré la défaite de son équipe contre les Bleus de Didier Deschamps (2-1), le sélectionneur anglais a estimé que les Three Lions auraient dû gagner ce match et il a ensuite préféré se concentrer sur le niveau de jeu affiché par ses joueurs. «La performance méritait plus, mais bien sûr les buts sont décisifs. J'ai juste dit aux joueurs qu'ils n'auraient pas pu donner plus, ils ont vraiment bien joué contre une équipe de haut niveau. Les marges sont minces. La façon dont ils ont progressé en tant qu'équipe tout au long du tournoi a été merveilleuse» a tenu à rappeler l'homme de 52 ans.

L'homme fort de la sélection anglaise a ensuite tenu à féliciter les Bleus et défendre son attaquant Harry Kane sans s'attarder sur l'arbitre de la rencontre, M. Wilton Sampaio. «Il est inutile que je parle de cela. Je préfère parler de nos joueurs et féliciter la France. Nous leur avons donné un match et je ne pense pas que nous aurions pu faire plus. Nous gagnons et perdons en tant qu'équipe, nous avons laissé passer quelques buts et avons manqué quelques occasions. Il a été incroyable pour nous et fiable dans ces situations, nous ne serions pas ici maintenant si ce n'était pas grâce à lui» a confié Gareth Southgate.