Steve Mandanda ne tarit pas d’éloges sur Bruno Genesio. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, qui a travaillé avec le technicien français au Stade Rennais, a salué les qualités de l’actuel entraîneur marseillais. « Franchement, c’est l’un des meilleurs coaches que j’ai eus. Dans la gestion du groupe, le caractère, l’aspect tactique, la connaissance du foot ou de la Ligue 1, c’est vraiment un top », a-t-il confié. L’ancien international français a notamment souligné la capacité de Genesio à redonner confiance à un effectif en difficulté. « Il arrive à transmettre beaucoup de sérénité au groupe, on voit ce qu’il a réussi à faire avec les joueurs à Marseille alors qu’ils étaient profondément marqués par la saison dernière », a-t-il ajouté. Une reconnaissance importante de la part de Mandanda, qui a côtoyé de nombreux entraîneurs au cours de sa longue carrière.

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L’ancien portier de l’OM a également insisté sur les compétences tactiques de Bruno Genesio et sa capacité à préparer minutieusement les rencontres. « Tactiquement, il est très, très fort. Il travaille énormément ses matches, il est capable de trouver les failles de l’adversaire », a expliqué Mandanda, avant de saluer son investissement et celui de son adjoint Dimitri Farbos. « Toute la semaine, on travaillait en fonction de ce qu’il avait étudié, c’était toujours très clair, très simple, mais on comprenait parfaitement qui on allait affronter et comment on allait jouer. » Interrogé sur le surnom « Pep Genesio », apparu après la victoire de Lyon face au Manchester City de Pep Guardiola en septembre 2018 (2-1), Mandanda assure que son ancien entraîneur le prend désormais avec humour. « Son surnom, il n’a aucun problème avec ça, et je me souviens même que certains pouvaient en plaisanter avec lui à Rennes à l’époque. C’est même flatteur parce qu’il admire Guardiola », a-t-il précisé. Un surnom que l’ancien gardien juge finalement mérité au regard des qualités de son ancien entraîneur.