Liverpool - Chelsea : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Chelsea se déplace sur la pelouse de Liverpool, à Anfield, en match d’ouverture de cette 21ème journée de championnat d’Angleterre. Vainqueurs de leur dernière rencontre face à Crystal Palace (0-1), et ce après trois revers consécutifs toutes compétitions confondues, les Blues tenteront de réitérer leur performance après un début de saison catastrophique sur la scène nationale (10èmes, 28 pts). En face, les Reds (9èmes, 28 pts), auteurs d’un exercice 2022-2023 également très loin de leur standard, doivent impérativement s’imposer afin de ne pas s’éloigner des places européennes. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h30.

Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Graham Potter a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1. Arrivé récemment en provenance de l’ASM, Benoît Badiashile enchaîne une deuxième titularisation consécutive en charnière centrale aux côtés de Thiago Silva. En attaque, Hakim Ziyech, Mason Mount, Lewis Hall et Kai Havertz, titulaire en pointe, auront la lourde tâche de mener la vie dure à la défense liverpuldienne. La nouvelle recrue Mykhaylo Mudryk débute sur le banc. Du côté des locaux, Jürgen Klopp reconduit son traditionnel 4-3-3 avec une ligne offensive composée de Mohamed Salah, Harvey Elliott et Cody Gakpo. Le récent finaliste du Mondial Ibrahima Konaté est logiquement reconduit en défense central, tandis que Naby Keita, Thiago Alcantara et Stefan Bajcetic sont alignés dans l’entrejeu.

Les compositions :

Liverpool : Alisson – Gomez, Konaté, Milner, Robertson – Keita, Thiago, Bajcetic – Salah, Gakpo, Elliott

Chelsea : Kepa – Chalobah, Badiashile, Silva, Cucurella – Gallagher, Jorginho - Ziyech, Mount, Hall - Havertz.

