Coupe du Monde 2026 : la liste de 34 joueurs du Qatar avec Akram Afif et Almoez Ali

Qualifié pour sa deuxième Coupe du Monde avec celle qu’il a organisée en 2022, le Qatar se retrouve dans le groupe B avec le Canada, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine. Souhaitant s’extraire de cette poule, la bande de Julen Lopetegui qui est forte de son statut de double vainqueur de la Coupe d’Asie des Nations s’avancera avec ses stars.

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Ainsi, on retrouve Almoez Ali, Mohammed Muntari ou encore Akram Afif. Certains joueurs naturalisés comme Edmilson Junior, Niall Mason et Issa Laye sont sélectionnés tout comme le vétéran Sebastian Soria. À noter que l’ancien marseillais Lucas Mendes figure dans cette liste.

La liste des 34 du Qatar

Gardiens : Meshaal Barsham (Al Sadd), Shehab Ellethy (Al-Shahania), Salah Zakaria (Al-Duhail) et Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

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Défenseurs : Terek Salman (Al-Sadd), Abdulla Al-Ali (Qatar SC), Youssef Ayman (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi), Issa Laye (Al-Arabi), Niall Mason (Qatar SC), Mohammed Waad (Al-Shamal), Pedro Miguel (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) et Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa)

Milieux : Jassem Gaber (Al-Rayyan), Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal), Assim Madibo (Al-Wakrah), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatim (Al-Rayyan) et Anas Abweny (Al-Sadd)

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Attaquants : Akram Afif (Al-Sadd), Edmilson Junior (Al-Duhail), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), Sebastián Soria (Qatar SC), Mohamed Khaled Gouda (Al-Arabi), Khalid Ali Sabah (Al-Rayyan), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mubarak Shanan (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail) et Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)