Monaco : le transfert de Folarin Balogun à Everton est en train de tomber à l’eau !

C’est une mauvaise nouvelle pour l’AS Monaco et Folarin Balogun. D’après les informations de RMC Sport, l’attaquant américain n’a pas donné satisfaction lors de sa visite médicale avec Everton, où il était censé signer. Il s’agissait du dernier obstacle avant de parapher les contrats et d’officialiser son transfert. À l’heure actuelle, il semble peu probable qu’un dénouement heureux intervienne.

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Le personnel médical du club anglais estime qu’il ne dispose pas de l’ensemble de ses capacités physiques et a décidé de mettre le dossier en stand-by. Pourtant, comme le rapporte Fabrizio Romano, le joueur et son entourage affirment que l’attaquant est apte à jouer sans aucun problème. Même son de cloche du côté de la Principauté où on ne comprend pas les retours des Toffees. Un accord avait été fixé à 50 M€, bonus compris.

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Monaco, le joueur et son entourage ne comprennent pas

Certes, l’international américain n’a toujours pas repris la compétition cette saison mais c’est en raison de son retour tardif à la compétition. « Folarin vient juste de commencer sa pré-saison, il est revenu tard de la coupe du monde et devait se remettre d’une petite blessure contractée avec sa sélection. Il ne pouvait pas s’entraîner plus », disait Filipe Luis il y a une dizaine de jours. Balogun avait tout de même repris l’entraînement collectif.

Si ce transfert était amené à capoter définitivement, il s’agirait forcément d’un énorme coup dur, surtout à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Il n’y aura plus le temps de se retourner. L’ASM comptait sur cette grosse vente pour entrer dans les clous de la DNCG. Le club s’était même permis de refuser deux offres de Chelsea pour Lamine Camara. Il attendait de boucler Balogun pour faire venir Erik Lira, qui ne viendra pas non plus, le timing étant passé.