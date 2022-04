BL : l'Union Berlin s'offre Francfort, Hoffenheim muet face à la lanterne rouge

Après avoir réalisé un exploit sur la scène européenne, en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi dernier en battant le FC Barcelone dans un Camp Nou acquis à leur cause, les joueurs de l'Eintracht Francfort (10e) retrouvaient la Bundesliga ce dimanche, pour un déplacement dans la capitale pour y défier l'Union Berlin (8e) à l'occasion de la 30e journée. Le retour à la réalité a été terrible pour Francfort, qui encaissait rapidement deux buts coup sur coup par Awoniyi (17e) et Proemel (21e). Les joueurs de l'Eintracht ne reviendront jamais dans la rencontre et l'Union Berlin du Suisse Urs Fischer réalise une bonne opération dans sa quête de qualification européenne.

Dans le même temps, Hoffenheim (7e) accueillait la lanterne rouge, Greuther Furth (18e) et voulait profiter de cette rencontre a priori facile pour se hisser à la 6e place, qualificative pour la prochaine Ligue Europa Conférence, avant quatre dernières journées face à des oppositions plus relevées. Cependant, malgré une domination certaine, Hoffenheim manquait de réalisme devant le but (13 tirs, 3 cadrés) et ne parvenait pas à faire la différence (0-0). Avec 11 points de retard à quatre journées de la fin de saison sur Stuttgart, 16e et premier non-relégable automatique, Greuther Furth, avec sa différence de but de (-48), devrait, sauf exploit plus qu'improbable, retrouver l'antichambre du football allemand la saison prochaine, tandis qu'Hoffenheim voit l'Union Berlin s'installer à la 6e place du classement.