6 arrivées, 14 départs potentiels : Crystal Palace prépare un gros mercato pour Pierre Sage

Le 22 août prochain, Pierre Sage va officiellement lancer son aventure sur le banc de Crystal Palace. Si on lui avait dit ça il y a un an, le technicien français n’y aurait certainement pas cru. Mais son excellent travail à Lens, sans oublier son passage globalement réussi à l’OL, ont attiré l’attention de plusieurs clubs. Une Coupe de France sous le bras, Sage a quitté le nord un an seulement après sa signature. Si certains ont pu être déçus, beaucoup ont compris qu’il pouvait difficilement refuser une offre conséquente pour entraîner en Premier League, le championnat qui le fait rêver depuis tant d’années. Après des jours de négociations, les Eagles ont officialisé le 15 juin son arrivée pour trois ans. Preuve qu’on lui fait confiance et qu’on veut travailler avec lui dans la durée. Dans la foulée, le coach de 47 ans, choisi pour succéder à Oliver Glasner, a livré ses premières impressions.

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Se renforcer tant en qualité qu’en quantité

«C’est formidable d’être ici à Crystal Palace. Je suis enthousiasmé par l’histoire du club et par ses récentes performances. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C’est pourquoi nous sommes venus ici avec beaucoup d’ambition. La dynamique ici est vraiment positive, et nous partageons cet état d’esprit. Nous avons gagné l’année dernière et nous voulons continuer sur cette lancée, dans un nouveau club, un nouveau projet, mais avec une mentalité de gagnants. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour l’équipe, pour le club, pour les gens, et surtout pour les supporters, car quand on aime un club en Angleterre, c’est pour toute une vie. Nous voulons donner aux supporters ce qu’ils désirent. Nous voulons les faire sourire, les rendre fiers de l’équipe et du club – alors nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous, et nous sommes unis.»

Pour l’accompagner dans ce nouveau challenge excitant, il est notamment épaulé par son fidèle adjoint Jamal Alioui ainsi que par Damien Della Santa et Sandy Guichard. Une fine équipe qui aura pour mission première d’assurer le maintien des Eagles mais aussi d’être compétitifs sur tous les tableaux puisqu’il y aura 4 compétitions à jouer, à savoir la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue Europa. L’idée sera donc de renforcer quantitativement et qualitativement l’équipe pour jouer sur tous les tableaux nous a-t-on fait savoir. Pour cela, il faudra mener un bon mercato. En Angleterre, plusieurs médias estiment que Crystal Palce n’a pas besoin d’une refonte majeure puisque le onze de départ est plutôt solide et que seulement 2 joueurs sont en fin de contrat le 30 juin. Mais Sky Sports explique que l’écurie londonienne manque de profondeur de banc.

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Des mouvements sont attendus

Tout cela sans compter le fait que plusieurs joueurs de l’équipe sont courtisés. C’est le cas d’Ismaïla Sarr ou encore de Maxence Lacroix, dont le nom revient à Chelsea. Jean-Philippe Mateta, lui, a une belle cote en Italie. Mais ce n’est rien à côté d’Adam Wharton, suivi par les meilleurs clubs anglais et étrangers depuis des années. Cet été, de grosses offres sont attendues pour lui. Liverpool est notamment cité comme un candidat à sa signature. Palace aimerait aussi conserver Daichi Kamada. Comme lui, d’autres joueurs ne sont pas certains de rester dans la capitale anglaise. Outre Nathaniel Clyne en fin de contrat, The Athletic cite les noms de Walter Benitez, Daniel Munoz, Borna Sosa, Danny Imray, Eddie Nketiah, Matheus Franca, Jesurun Rak-Sakyi et Romain Esse. Le nouveau staff et les dirigeants devront donc trancher sur 14 cas et donc 14 départs potentiels. Cela déterminera aussi la ligne directrice à suivre en ce qui concerne les arrivées.

Les dirigeants anglais sont donc au travail pour bâtir une équipe compétitive qui répondra aux désirs de Pierre Sage. Un latéral droit, un défenseur central et deux à trois milieux de terrain seront recrutés cet été selon Sky Sports. Il faut ajouter que les Anglais prendront un attaquant en cas de vente de Mateta cet été. Le Français a toujours une offre de prolongation sur la table alors que son bail prend fin dans un an. Mais on se dirige plus vers un départ. Cela fait donc 5 à 6 recrues minimum, en attendant d’en savoir plus concernant les départs éventuels. Crystal Palace, qui a déjà levé l’option pour conserver une année de plus Jefferson Lerma, a donc du pain sur la planche. Selon nos informations, le club et le nouveau staff regardent notamment en France. Un marché que Sage connaît très bien. Certaines sources anglaises nous ont d’ailleurs parlé du Lyonnais Ainsley Maitland-Niles, que l’entraineur français a dirigé à Lyon. Entre les arrivées (5 à 6 minimum) et les potentiels départs, les Eagles vont se métamorphoser. Cela a commencé avec le banc désormais occupé par Pierre Sage.