Le PSG va faire son offre pour Ferran Torres

Ces dernières heures, Ferran Torres (26 ans) a multiplié les sorties médiatiques. L’Espagnol a fait passer plusieurs messages. Le premier, c’est qu’il n’exclut pas de quitter le FC Barcelone, qui doit lui prouver qu’il compte sur lui. Le second, c’est qu’il est flatté par l’intérêt du PSG. Un club qui ne lâche pas d’une semelle. Ce mardi, le journaliste Matteo Moretto a fait un point sur le sujet au micro de Jijantes.

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« Le PSG veut faire un geste important dans les prochains jours, car ensuite Ferran devra rejoindre le groupe du Barça. L’idée est d’éviter que cela arrive. D’après mes informations, Ferran devrait normalement retrouver le Barça la semaine prochaine, puisque les internationaux sont attendus le 12 août. Le Paris Saint-Germain aimerait qu’il ne rejoigne pas encore le groupe professionnel. L’objectif est donc d’avancer dans les prochains jours afin de trouver une solution avant son retour. » Le journaliste précise que le PSG n’a pas encore formulé d’offre, mais que le club français compte le faire avant son retour à l’entraînement chez les Catalans. Moretto ajoute qu’elle pourrait être comprise entre 40 et 45 M€.