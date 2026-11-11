FC Barcelone : Marc Bernal se paie le PSG et le Real Madrid

Marc Bernal n’a aucun doute : le FC Barcelone est la meilleure équipe d’Europe, devant le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ! Invité de l’émission espagnole El Partidazo de COPE, le jeune milieu de terrain barcelonais a affiché une immense confiance dans les capacités de son équipe, malgré les défaites concédées face à certains de ses concurrents européens. Interrogé sur les propos de Marc Cucurella, qui avait désigné le Real Madrid comme la meilleure formation du continent, l’Espagnol a immédiatement affiché son désaccord. « Cucurella a dit le Real ? J’ai vu, je lui en ai parlé. Pour moi, c’est le Barça », a-t-il lancé. Et lorsque le nom du Paris Saint-Germain a été évoqué, Bernal n’a pas davantage hésité : « Le PSG meilleur que nous ? Pour moi, non. Si on joue à domicile contre le PSG, tu crois qu’ils nous battent ? » Une déclaration ambitieuse de la part du joueur catalan, qui refuse de considérer les résultats des confrontations directes comme une preuve définitive de la supériorité d’un adversaire. « On a perdu, mais un match ne détermine pas qui est le meilleur », a-t-il insisté.

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Pour défendre son point de vue, Marc Bernal s’appuie avant tout sur le potentiel collectif du FC Barcelone et sur sa capacité à rivaliser avec les plus grandes formations européennes lorsque toutes les conditions sont réunies. Le milieu espagnol estime notamment que les blessures et la qualité du jeu proposé peuvent faire toute la différence dans ce type de confrontation. « Si nous n’avons pas confiance, qu’est-ce qu’on va faire ? Honnêtement, si nous sommes bien, que nous jouons notre jeu et qu’il n’y a pas de blessés, nous pouvons les battre », a-t-il expliqué au sujet du PSG. Sans nier les difficultés rencontrées par son équipe, Bernal refuse donc de placer les Parisiens ou les Madrilènes au-dessus du Barça. Ses déclarations témoignent également de l’état d’esprit qu’il souhaite afficher dans les grands rendez-vous : ne pas se laisser impressionner par les résultats précédents et rester convaincu que les Blaugranas possèdent les qualités nécessaires pour battre leurs principaux rivaux sur la scène européenne.