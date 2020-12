OM : Jordan Amavi attend un signe de Pablo Longoria

Touché au mollet en début de semaine dernière, Jordan Amavi qui avait manqué les échéances contre Manchester City et Monaco, fera pour le plus grand bonheur de son entraîneur, son retour dans le groupe marseillais en vue du déplacement à Rennes ce mercredi soir (21h). Un match ô combien important pour les deux formations qui tombe à pic pour le défenseur de 26 ans qui aura à cœur de montrer de belles choses alors que son contrat prendra lui fin à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

D’après les informations de La Provence ce mercredi, le latéral gauche phocéen souhaiterait prolonger son aventure dans les Bouches-du-Rhône pour quelque temps et ses représentants auraient d'ores et déjà soumis leurs souhaits en matière de contrat et de salaire, aux dirigeants marseillais. Le clan du joueur attendrait désormais une réponse du «Head of Football» de l’OM, Pablo Longoria.