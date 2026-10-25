Real Madrid : Xabi Alonso en remet une couche sur son départ

Près de neuf mois après son départ du Real Madrid, Xabi Alonso est revenu sur cette expérience dans un entretien accordé à Sky Sports. Désormais à la tête de Chelsea, l’entraîneur espagnol reconnaît que son aventure madrilène s’est achevée prématurément, alors que son équipe était encore engagée dans plusieurs compétitions. «Tout s’est terminé avant de savoir si la saison se terminerait bien ou non. Le Real Madrid est un club spécial, un peu différent dans tout», a-t-il expliqué. Le technicien conserve ainsi le sentiment de ne pas avoir pu aller au bout de son projet, interrompu en janvier dernier après seulement quelques mois sur le banc merengue.

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Pour autant, Xabi Alonso assure ne nourrir aucune rancœur envers son ancien club. «Je ne regarde pas en arrière avec colère. Je regarde en arrière et je pense que j’ai essayé, que j’ai donné le meilleur de moi-même», a-t-il confié. Malgré une fin d’aventure difficile, marquée notamment par la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, l’entraîneur retient également les enseignements de cette expérience. Il est désormais pleinement tourné vers son nouveau défi à Chelsea, où il espère lancer un projet à la hauteur de ses ambitions.