PSG : Luis Enrique est aux anges après la victoire contre l’OM

Ce dimanche, le PSG s’est imposé face à l’OM (3-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire précieuse pour le club de la capitale face à un rival historique et qui leur permet d’avoir une main et quatre doigts sur leur 13e titre dans l’élite. Interrogé après la rencontre au micro de DAZN, Luis Enrique n’a pas caché sa joie après une rencontre loin d’être évidente : «c’était un match difficile. C’est un match spécial pour le club, les joueurs, les supporters…On a vu il y avait une atmosphère de Ligue des Champions. On n’a pas eu le niveau de fluidité habituel. On a mérité de gagner ce match. Je crois qu’ils ont montré de la personnalité, c’est une équipe de haut niveau. J’ai senti que c’était un match de Ligue des Champions, avec de la pression comme Liverpool. On est contents d’avoir été meilleurs qu’eux. Avec le public, les supporters, c’est incroyable. C’est une semaine phénoménale pour nous.»

Relancé sur la suite de la saison pour les Parisiens, le coach espagnol a expliqué qu’il était encouragé par l’excellente dynamique de ses joueurs : «Les semaines passent, nous avons presque la Ligue 1 entre les mains. On est en quarts de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe de France…on doit continuer. Avec une équipe jeune mais qui a de l’expérience. L’équipe a une bonne progression. On gagne de la confiance et on se prépare pour les échéances qui arrivent. Je suis toujours optimiste avec mon équipe. On s’est créé de nombreuses occasions. Les joueurs ont montré que l’équipe avait un niveau très haut et qu’on pouvait défier n’importe quelle équipe. On est dans un très bon moment. Cette équipe a le plaisir de jouer et de s’entraîner. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le futur mais on va continuer comme ça.»