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Coupe du Monde

CdM 2026 : Zlatan Ibrahimovic a préféré l’UFC plutôt que le match de la Suède

Par Allan Brevi
1 min.
Zlatan Ibrahimovic, dirigeant au sein de l'AC Milan @Maxppp
Suède 5-1 Tunisie

La Suède a parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2026 en s’imposant largement face à la Tunisie (5-1), au terme d’une prestation très aboutie. Emmenée par un Alexander Isak inspiré et un Viktor Gyökeres décisif, la sélection nordique a rapidement pris le contrôle de la rencontre, avec une première période déjà largement maîtrisée avant de dérouler après la pause pour s’offrir une victoire sans contestation.

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Au-delà de ce succès convaincant, une image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux : celle de Zlatan Ibrahimovic. L’ancienne star du PSG et de la sélection suédoise a été aperçue lors d’un événement UFC au moment même où la Suède disputait son match mondial. Une présence qui a fait réagir, même si le joueur n’occupe plus de rôle officiel avec la sélection. Sur le terrain, ses anciens coéquipiers ont en tout cas parfaitement répondu présents avec un large succès et un départ idéal dans la compétition.

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