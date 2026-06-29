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Ligue 1

Mercato : le PSG est ouvert au départ de Bradley Barcola

L’avenir de Bradley Barcola est au centre des débats. On en sait un peu plus sur la position du Paris Saint-Germain le concernant.

Par Dahbia Hattabi
2 min.
a @Maxppp

Tapis dans l’ombre depuis le début de ce mercato d’été 2026, le Paris Saint-Germain passe à l’action. Les champions de France et d’Europe sont sur tous les fronts. Dans le sens des arrivées, Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) ont fait du club français leur priorité. Une bonne nouvelle quand on sait que de très gros clubs, dont Liverpool, les suivaient. Alors que le gardien Alessandro Longoni a signé, les Parisiens comptent toujours sur Lucas Chevalier la saison prochaine. Renato Marin, lui, devrait être prêté au Portugal.

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Toujours au rayon des départs, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos se rapprochent de l’Atlético de Madrid et de l’AC Milan. Randal Kolo Muani, lui, ne reviendra pas et devrait bien retourner à la Juventus. Les deux clubs sont proches de trouver un accord le concernant selon nos informations. Voilà trois dossiers en moins à gérer a priori pour les dirigeants franciliens, si tout se passe comme prévu. En haut de leur pile, on retrouve à présent le dossier qui concerne Bradley Barcola. Pour le Français de 23 ans, rien n’est encore décidé.

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Le PSG envisage de laisser filer Barcola

Ce n’est pas un secret, le PSG a discuté prolongation avec le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Un élément précieux aux yeux de Luis Enrique, qui l’a utilisé à 49 reprises cette saison, dont 35 fois en tant que titulaire. L’ancien joueur de l’OL a marqué 13 buts et délivré 7 assists. Mais il n’est pas un titulaire en force, lui qui doit faire face à une concurrence féroce. Et elle sera encore plus importante lors de l’exercice 2026-27 puisque Paris est proche de s’offrir notamment les services de Yan Diomandé (19 ans).

Selon nos informations, le PSG envisagerait désormais de céder le Français. Une information qui est aussi celle diffusée par Sky Sports. Le média anglais assure que l’international français pourra s’en aller cet été et que le PSG, qui aimerait dans l’idéal le garder, ne s’opposera pas à son départ si c’est sa volonté. Il faut aussi qu’un club fasse une offre importante pour que la porte s’ouvre. Cela ne devrait pas être un problème pour Liverpool, qui veut oublier l’échec Diomandé, et Arsenal. Les deux cadors anglais sont cités comme des prétendants à sa signature. Affaire à suivre…

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