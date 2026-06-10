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CdM 2026 : la FIFA oblige Haïti à modifier ses maillots pour « caractère politique »

Par Allan Brevi
3 min.
Wilguens Paugain @Maxppp

Les polémiques s’accumulent avant le début de la Coupe du Monde 2026. En effet, Haïti se retrouve contraint de revoir ses maillots à quelques jours de son entrée en lice face à l’Écosse. Selon les informations rapportées par l’équipementier Saeta, la FIFA a demandé à la sélection caribéenne de modifier les tenues initialement prévues, jugées non conformes au règlement. Pour cause : une illustration de la bataille de Vertières, perçue par l’instance comme un élément à caractère politique, ce que la réglementation interdit formellement dans les équipements officiels.

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L’équipementier a confirmé avoir procédé aux ajustements demandés afin de garantir la participation de la sélection dans les temps, précisant sur les réseaux sociaux : « nous avons mis en œuvre avec succès les modifications demandées ». Le maillot, conçu comme un hommage à « la fierté, la résilience et l’esprit du peuple haïtien », devra finalement être utilisé sans cette représentation historique. Haïti dispute son premier Mondial depuis 1974.

Pub. le - MAJ le
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