À l’image de Baptiste Reynet ou de Nolan Roux avant lui, Andy Delort a troqué le quotidien du haut niveau contre une expérience inédite dans le football amateur. L’ex-international algérien (12 sélections) est revenu aider la saison dernière son ancien club de l’AC Ajaccio, rétrogradé en Régional 2 en raison de graves problèmes financiers. Aux côtés de Riad Nouri et de Cédric Avinel, deux anciens de l’ACA à l’époque où le club évoluait encore en Ligue 1, il a largement contribué à la remontée immédiate en R1 grâce à ses 12 buts, dont un quintuplé face à l’AS Cargèse au mois de janvier.

La suite après cette publicité

L’idée de le voir prolonger pour une saison a longtemps fait son chemin, mais Delort a finalement décidé de quitter l’ACA… pas la région ajaccienne puisqu’il s’est engagé ces derniers jours avec le FC Eccica Suarella. La formation corse évolue cette saison en Régional 2 et pointe à la 2e place de son groupe après sa récente victoire face au Nebbiu (4-0), match au cours duquel l’ancien joueur de Nice et de Montpellier a inscrit un doublé.

La suite après cette publicité

Il est désormais joueur et directeur sportif

Interrogé par Corse Matin, Delort a expliqué que ce choix répondait à une volonté de limiter ses déplacements, lui qui semble avoir trouvé son bonheur dans la proximité du foot régional : « l’ACA file vers la N2 et je ne me voyais pas faire des déplacements sur le Continent tous les quinze jours. Le staff a fait un très bon recrutement, je sais que tout ira bien. Alors, dès cette saison, je n’ai pas voulu poursuivre. Je pensais même arrêter le foot avant de me dire qu’à 35 ans, ça fait un peu jeune quand même » , explique-t-il. L’idée de s’impliquer dans le développement du club en tant que joueur, mais aussi dans un rôle de directeur sportif, l’a aussi rapidement séduit.

La suite après cette publicité

« Et puis est arrivée cette opportunité à Eccica Suarella, un club de village, avec une prise de responsabilité. Ça surprend beaucoup de gens mais c’est à l’image de ma carrière », ajoute-t-il. À en croire le président François Milano, l’initiative est venue directement de Delort, qui a lui-même proposé ses services au club, soucieux de renforcer sa cellule de recrutement. Il sera notamment chargé de créer du lien entre les différentes équipes, et de mettre son expertise et son expérience au service de la structure. Selon Corse Matin, l’ancien international sera aussi attendu sur le volet commercial, où son réseau tentaculaire devrait aider le FC Eccica Suarella à attirer des partenaires (il aurait déjà décroché des rendez-vous avec des commerçants). Mercredi, Delort se prêtait déjà à tous les rôles : un coup de main à la buvette, un moment avec les jeunes licenciés, puis une séance avec l’équipe première.