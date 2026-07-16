« C’est le meilleur joueur de l’histoire » : Scaloni encore sous le charme de Messi

Après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre l’Angleterre (2-1), Lionel Scaloni a une nouvelle fois couvert Lionel Messi d’éloges. En conférence de presse, le sélectionneur argentin a rappelé le lien particulier qui unit le capitaine de l’Albiceleste à l’Espagne, où il a écrit la plus grande partie de sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone. « J’espère que les Espagnols sont contents d’affronter l’Argentine en finale. L’Espagne a donné tant d’amour à Leo Messi dans ce pays, j’espère qu’ils comprennent la grandeur de ce joueur. »

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Auteur de deux passes décisives en demi-finale, Messi a également été présenté par son sélectionneur comme le plus grand joueur de tous les temps. « Il n’y a aucun doute, c’est le meilleur joueur de l’histoire. J’espère que l’Espagne l’apprécie, car je sais qu’elle l’aime. Pas tous les Espagnols, mais une grande partie du pays l’aime », a conclu Lionel Scaloni.