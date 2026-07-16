Menu Rechercher
Commenter 46
Coupe du Monde

« C’est le meilleur joueur de l’histoire » : Scaloni encore sous le charme de Messi

Par Sasha Nahon
1 min.

Après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre l’Angleterre (2-1), Lionel Scaloni a une nouvelle fois couvert Lionel Messi d’éloges. En conférence de presse, le sélectionneur argentin a rappelé le lien particulier qui unit le capitaine de l’Albiceleste à l’Espagne, où il a écrit la plus grande partie de sa carrière sous les couleurs du FC Barcelone. « J’espère que les Espagnols sont contents d’affronter l’Argentine en finale. L’Espagne a donné tant d’amour à Leo Messi dans ce pays, j’espère qu’ils comprennent la grandeur de ce joueur. »

La suite après cette publicité

Auteur de deux passes décisives en demi-finale, Messi a également été présenté par son sélectionneur comme le plus grand joueur de tous les temps. « Il n’y a aucun doute, c’est le meilleur joueur de l’histoire. J’espère que l’Espagne l’apprécie, car je sais qu’elle l’aime. Pas tous les Espagnols, mais une grande partie du pays l’aime », a conclu Lionel Scaloni.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (46)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Lionel Messi
Lionel Scaloni

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
Lionel Scaloni Lionel Scaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier