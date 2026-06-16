CdM 2026 : le joli hommage des Argentins à Leonardo Balerdi

Blessé lors d’une séance d’entraînement avec l’Argentine, Leonardo Balerdi a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2026. Le défenseur de l’OM souffre d’une blessure musculaire au mollet et a été remplacé dans le groupe par Marcos Senesi. Un coup dur pour les Champions du Monde en titre, qui s’apprêtent à lancer leur tournoi face à l’Algérie, avant d’enchaîner contre l’Autriche puis la Jordanie.

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Les joueurs argentins posent avec une bannière en soutien à Leo Balerdi 🇦🇷, forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure. 👏❤️



📸 @Argentina pic.twitter.com/u8qUobxBta — Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2026

Touchés par ce forfait, ses coéquipiers argentins ont tenu à lui adresser un message fort de soutien. Les joueurs ont posé avec une banderole à son nom, affichant leur solidarité dans ce moment difficile, tandis que le vestiaire a unanimement exprimé son soutien à celui qui a vécu une grande désillusion à la veille de la compétition. Une scène forte qui illustre l’unité du groupe argentin malgré ce premier coup dur du Mondial.