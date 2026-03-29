OM : Quinten Timber juge le niveau de la Ligue 1

Désormais sous les couleurs de l’Olympique de Marseille et performant depuis son arrivée en provenance de Feyenoord, Quinten Timber a évoqué ses débuts au sein du championnat de France à l’occasion de cette trêve internationale.

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«C’est un championnat plus relevé que l’Eredivisie. Plus physique avec du plus beau jeu. Physiquement, je n’avais aucun mal à m’imposer aux Pays-Bas, mais en France, il y a beaucoup plus de joueurs comme moi. Malgré tout, je me suis adapté rapidement. Je progresse ici», a déclaré le milieu de terrain de 24 ans.