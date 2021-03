PSG - Nantes : la réaction à chaud de Danilo Pereira

Opposé au FC Nantes ce dimanche en fermeture de la 29e journée de Ligue 1, le PSG avait l'occasion de prendre la tête du championnat de France en cas de succès ce soir. Mais au Parc des Princes, le club de la capitale s'est incliné sur le score de 2-1. Après la rencontre, Danilo Pereira est revenu sur cette mauvaise performance, au micro de Canal +.

«Ce n'est pas possible parce qu'on a fait une bonne première mi-temps mais en deuxième, il y avait moins d'intensité, on n'attaquait plus. C'est difficile d'analyser. (...) On pouvait être leader ce soir mais on n'a pas gagné, il faut continuer. Nous avons encore des matches importants. Nous sommes déçus, c'est la vie, et on doit travailler plus pour gagner les autres matches», a lâché le Portugais.