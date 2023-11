OL : Fabio Grosso salue le comportement d’Alexandre Lacazette

L’heure de la reprise a sonné pour l’Olympique Lyonnais. Opposés à Lille au Groupama Stadium, les Gones voudront enchaîner après leur précieux succès décroché à Rennes (1-0). Un match qui avait d’ailleurs fait parler en raison du choix de Fabio Grosso de débuter la rencontre avec Alexandre Lacazette sur le banc. Interrogé sur son attaquant, l’Italien a tenu à féliciter son état d’esprit.

La suite après cette publicité

« C’est facile de répondre, car c’est un joueur au-dessus de la moyenne. Tout le monde le sait. Des fois, il ne parvient pas à enchaîner les entrainements. Je fais des choix honnêtes. Il doit augmenter un peu l’intensité, et pour ça il faut monter le niveau physique. Je ne lui demande pas de changer son jeu. Quand il démarre, c’est difficile de le sortir. On connait son importance dans l’équipe. Dimanche (à Rennes), il a montré un super état d’esprit. J’ai attendu pour le faire rentrer et il a fait une bonne entrée, comme les autres d’ailleurs, comme Tino (Kadewere). Ça augmente la probabilité de gagner », a-t-il confié en conférence de presse.