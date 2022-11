EdF : Olivier Giroud n'a pas peur d'être remplaçant

La suite après cette publicité

Appelé par Didier Deschamps pour disputer la 3e Coupe du monde de sa carrière, Olivier Giroud, qui s'est fait une frayeur à l'entraînement, devrait y tenir un rôle différent de ces dernières années. L'attaquant est annoncé remplaçant dans l'esprit du sélectionneur, passant derrière Benzema, Mbappé et Griezmann notamment. Pas de quoi fait peur au Milanais de 36 ans, qui a toujours répondu présent lorsque les Blues ont eu besoin de lui. En conférence de presse, il a d'ailleurs annoncé qu'il se tiendrait prêt à chaque instant.

«Je dirais qu’être professionnel c’est se préparer comme si on allait commencer le match, être prêt à chaque instant. La préparation reste la même. Il faut avoir l’énergie d’apporter un plus. Et bien sûr, plus on avance dans la compétition, plus les corps seront mis à rude épreuve, et l’impact des joueurs qui entreront en jeu devra être encore plus décisif. Il faut être prêt à apporter sa pierre à l’édifice. » Elément de réponse le 22 novembre prochain face à l'Australie.