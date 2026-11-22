Pour la grande première de Carlos Vicens sur le banc de l’Olympique Lyonnais, les Gones ont signé une belle opération en s’imposant sur la pelouse du LOSC ce samedi soir (0-1) lors de la 11e journée de Ligue 1, grâce à une réalisation de Mads Bidstrup. Malgré de nombreuses absences dans l’effectif rhodanien, les Lyonnais ont affiché un visage séduisant avant de faire preuve de solidarité en fin de partie pour conserver ce cinquième succès consécutif face aux Dogues. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Khalis Merah n’a pas caché sa satisfaction devant l’apport immédiat du technicien espagnol : « on sent déjà qu’il a montré ses idées dès le premier jour. En tout cas, dès mon arrivée, j’ai vraiment perçu cette volonté de presser et surtout d’avoir le ballon, car le meilleur moyen de défendre reste de garder la balle ».

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Le jeune milieu lyonnais a également souligné l’héritage tactique de son nouvel entraîneur, ancien adjoint de Pep Guardiola, et son impact direct sur l’animation offensive malgré un dispositif inédit sans véritable avant-centre : « c’est aussi un coach qui a eu la chance de travailler avec Pep Guardiola et on sait tous comment les équipes de Pep Guardiola peuvent jouer. Donc c’est sûr qu’il est venu aussi avec ses idées et c’est sûr qu’on a travaillé ces sorties de balle, surtout en jouant sans numéro neuf ». Ainsi, l’OL semble déjà avoir pleinement adhéré aux préceptes de son nouveau coach.