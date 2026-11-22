La défense du titre commence très mal pour l’Inter Miami, lourdement battu à domicile par le Columbus Crew ce samedi en ouverture des playoffs de MLS (0-3). Frustré par la tournure de la rencontre après l’ouverture du score sur penalty de Gonzalo Tapia et l’expulsion du défenseur argentin Gonzalo Lujan à la 36e minute, Lionel Messi a perdu ses nerfs juste avant la pause. Bloqué par Tapia alors qu’il tentait d’effectuer une remise en jeu rapide, l’octuple Ballon d’Or a délibérément projeté le ballon à bout portant directement dans le visage de l’attaquant chilien.

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Sonné, le joueur de Columbus s’est immédiatement effondré au sol en se tenant la tête, déclenchant la colère de ses coéquipiers qui ont réclamé une exclusion immédiate pour conduite violente. L’arbitre de la rencontre a toutefois fait preuve de clémence en n’infligeant qu’un simple carton jaune aux deux protagonistes, permettant à la star argentine d’échapper au carton rouge. Un sursis qui n’a pas suffi à relancer la formation floridienne, punie en seconde période par un second but de Tapia et une réalisation de Taha Habroune. Une soirée à oublier pour Messi.