Liverpool : Mohamed Salah évoque sa relation naissante avec Hugo Ekitike

Ekitike @Maxppp

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube Men in Blazers, Mohamed Salah est revenu sur sa relation sur le terrain avec son nouveau coéquipier français Hugo Ekitike. L’attaquant égyptien, conscient que leur connexion n’est pas encore optimale, a expliqué : « pour l’instant, je n’ai pas encore compris toutes les connexions. Comme avec Darwin (Nunez), Lucho (Luis Diaz) ou les joueurs qui jouaient devant, ou Diogo (Jota). Je savais par où commencer avec Diogo ou Darwin, je savais où les trouver. Je connaissais très bien leur jeu, mais avec Hugo, c’est encore nouveau. Parfois, j’ai besoin du ballon dans les pieds. Parfois, nous en avons besoin dans les espaces. »

Le Pharaon, Mohamed Salah, précise qu’il travaille activement pour améliorer cette entente : « nous essayons de comprendre cela, à travers les entraînements ou les vidéos. Le manager nous montre. Je vais donc le comprendre bientôt, car cela va aussi m’aider à progresser. » Malgré ce processus d’adaptation, Hugo Ekitike s’est déjà illustré avec deux buts en Premier League, et Salah reste optimiste quant à leur complémentarité future. « Avec Hugo, c’est encore nouveau (…) mais je vais le comprendre bientôt », conclut-il, affichant sa volonté de rendre leur duo offensif aussi performant que possible. Cependant, avec l’arrivée du nouveau 9 de Liverpool, Isak, l’adaptation entre tous les nouveaux attaquants des Reds risque d’être compliquée.

