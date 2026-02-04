Reims : Jean-Pierre Caillot sort du silence sur le cas Patrick Zabi

Révélation de cette saison en Ligue 2, Patrick Zabi ne s’éternisera pas au Stade de Reims. Comme nous vous le révélions hier, le milieu de terrain ivoirien de 19 ans devrait rejoindre le Paris FC l’été prochain. Les très bonnes performances du natif de Yopougon (21 matchs, 2 buts, 3 passes décisives) ne sont pas passées inaperçues en Ligue 1 ces derniers mois, ni même à l’étranger. C’est ce qu’a confirmé à ICI Champagne-Ardenne le président rémois Jean-Philippe Caillot, sans pour autant évoquer son futur transfert au PFC.

«Si c’est vrai que de nombreux clubs s’intéressent à lui depuis plusieurs mois ? Oui, c’est une réalité, explique le dirigeant de 64 ans. Ce n’est pas un hasard s’il est surnommé “Zabi la magie”. Je pense que c’est une fois plus une pépite que notre cellule de recrutement a su aller dénicher (…) Évidemment que les gens qui viennent nous observer, et il y en a de plus en plus, l’ont mis dans leur radar. Donc, oui, il y a des sollicitations. Je ne m’en suis pas caché. On a été sollicité très fort cet été par un club français auquel on a refusé de le vendre parce qu’il ne faisait pas partie des joueurs qui avaient un bon de sortie. Et cet hiver, on a à nouveau été approché sur le dossier. Mais comme je m’y suis engagé vis à vis de l’entraîneur et vis à vis de toute l’équipe, les joueurs clés ne partent pas cet hiver et il n’est pas parti.»