Equipe de France : Mbappé voulait absolument rendre hommage à Deschamps

Au lendemain de la qualification de la France pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à sa victoire contre la Suède (3-0), Didier Deschamps est revenu sur le geste de Kylian Mbappé, venu célébrer avec lui l’ouverture du score. Un moment particulièrement fort pour le sélectionneur des Bleus, récemment endeuillé par le décès de sa mère et absent lors du précédent match face à la Norvège. Auteur d’un doublé contre les Suédois, Mbappé a expliqué que toute l’équipe souhaitait témoigner son soutien à son entraîneur.

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« Ce n’était pas seulement moi, je pense toute l’équipe. Toute l’équipe était là avec lui. Il y a des choses qui sont plus importantes qu’une Coupe du monde, plus importantes que le foot. Comme je l’ai dit c’est l’ADN de ce groupe d’être tous ensemble, de vraiment être soudés. On est tous derrière le coach, peu importe ce qu’il se passe, peu importe ce qu’il va se passer, on est tous derrière lui et on voulait lui faire ressentir qu’il n’était pas tout seul», a expliqué l’attaquant du Real Madrid en zone mixte après le match.