Nancy signe deux joueurs

Après avoir sauvé sa place en Ligue 2, notamment grâce à une bonne fin de saison et deux victoires lors des deux derniers matches, l’AS Nancy-Lorraine se renforce assez vite sur le mercato estival. Selon nos informations, deux joueurs vont s’engager dans les prochaines heures.

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Il s’agit d’Issam Bouaoune, joueur de Chateauroux, milieu de terrain âgé de 23 ans, et de Kouroufia Kébé, 20 ans, milieu défensif de l’US Orléans.