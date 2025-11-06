PSG, Maroc : Achraf Hakimi s’est fixé une date de retour

Ce mardi, en Ligue des Champions, la saison d’Achraf Hakimi a tourné du mauvais côté. Impressionnant de régularité depuis plusieurs saisons, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan physique, le Marocain a été victime d’un vilain tacle de Luis Diaz face au Bayern Munich. En larmes, il a quitté les siens et craignait le pire à quelques semaines désormais d’une CAN 2025 à domicile, au Maroc. Capitaine des Lions de l’Atlas, Hakimi a forcément pensé au pire à ce moment-là, redoutant une fracture, comme les supporters marocains.

Finalement, le verdict a été un tout petit peu moins dramatique, avec tout de même une entorse sévère de la cheville gauche. Selon nos informations, le joueur et son entourage, qui s’attendaient donc au pire, ont été rassurés par le diagnostic, car la CAN n’est pas un objectif impossible, au contraire. S’il devrait être absent entre 6 et 8 semaines, le joueur, qui ne se fera pas opérer pour garder une chance de disputer la CAN, espère bien être apte le plus tôt possible. Dans son entourage, on estime que l’idée de refouler les pelouses pour le début de la compétition (le 21 décembre prochain, dans un peu plus de 6 semaines) n’est pas impossible. Achraf Hakimi, qui a fêté ses 27 ans le jour de sa blessure, est déterminé à ne rien rater dans cette CAN et a déjà discuté avec le staff marocain. Il ne veut pas perdre de temps pour maximiser ses chances de disputer la compétition. Mais la récupération n’est pas une science exacte, et l’idée n’est pas de se précipiter et risquer d’aggraver les choses. Dans tous les cas, Achraf Hakimi a fixé son objectif : revenir pour le match d’ouverture face aux Comores. Reste à savoir si c’est un objectif atteignable ou bien trop ambitieux. Les prochaines semaines de rééducation devront donner des indications.