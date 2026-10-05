FC Barcelone, Égypte : grosse polémique autour de Hamza Abdelkarim !

Hamza Abdelkarim se retrouve au centre d’une grosse polémique en Égypte. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 18 ans et de s’imposer comme l’un des grands espoirs du football égyptien, le jeune attaquant du FC Barcelone fait, en effet, parler de lui après le dernier rassemblement des Pharaons. Malgré son premier but en sélection A inscrit quelques jours plus tôt contre le Soudan du Sud, Abdelkarim a une nouvelle fois débuté sur le banc face à l’Afrique du Sud ce dimanche soir. Une décision qui a suscité de nombreuses interrogations dans son pays.

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Comme indiqué par Sport ce lundi matin, la situation a pris une autre dimension après la rencontre, perdue 1-0 par l’Égypte. Des images diffusées après le coup de sifflet final ont ainsi montré le sélectionneur Hossam Hassan s’entretenir de manière particulièrement animée avec le jeune Barcelonais sur la pelouse. La séquence a rapidement fait réagir en Égypte, certains observateurs s’interrogeant sur la nature de cet échange et surtout sur la gestion du cas Abdelkarim par le sélectionneur. À seulement 18 ans, le joueur bénéficie déjà d’une immense popularité et les attentes sont particulièrement fortes autour de celui qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec les Pharaons.

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Tension maximale autour de Hamza Abdelkarim

«L’équipe n’a ni personnalité ni charisme, à part Muhannad Lashin, et il aurait été préférable d’inclure Hamza Abdulkarim dans le onze de départ et de lui donner une plus grande chance, surtout sachant que c’est un match amical», confiait à ce titre Bashir El Tabei, ancien international et ancien joueur de Zamalek. Cette polémique intervient surtout au moment où Abdelkarim commence à prendre une nouvelle dimension. Après avoir été l’une des révélations de la préparation estivale du Barça, avec quatre buts inscrits, l’attaquant a obtenu ses premières minutes officielles avec l’équipe première catalane. En septembre, les Blaugranas avaient d’ailleurs décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2030, preuve de la confiance placée en lui par la direction barcelonaise.

Son premier but avec l’Égypte, inscrit contre le Soudan du Sud après seulement quelques minutes sur le terrain, avait encore renforcé l’idée qu’il pouvait rapidement devenir un élément important des Pharaons. Reste désormais à savoir si cet épisode aura des conséquences sur la relation entre Abdelkarim et Hossam Hassan. Du côté du Barça, le jeune attaquant est évidemment suivi avec attention, alors que le club catalan mise énormément sur son potentiel pour les prochaines années. Malgré son temps de jeu encore limité en Liga, le profil du buteur égyptien séduit particulièrement Hansi Flick et Deco, qui ont choisi de le conserver plutôt que de le prêter cet été. La polémique en sélection vient donc ajouter une nouvelle page mouvementée au début de carrière particulièrement fulgurant d’un joueur dont le nom commence déjà à faire beaucoup parler, en Égypte comme à Barcelone.