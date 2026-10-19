PSG : que faire de Khvicha Kvaratskhelia ?

« Une prestation insuffisante pour un joueur de son calibre ». Voilà comment nous avons jugé la prestation de Khvicha Kvaratskhelia face à Strasbourg samedi après-midi, avec un vilain 3 en guise de note. L’Equipe a de son côté évoqué « un fantôme », pendant que Le Parisien l’a jugé « insignifiant ». Où est passé le virevoltant Géorgien, élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions ? On ne le retrouve pas dans ce début de saison au mieux raté, au pire inquiétant. Pourtant, privé de Coupe du Monde, il a eu le temps de couper et aurait dû être l’une des locomotives du début de saison.

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Or, c’est l’inverse qui se produit, et Luis Enrique a déjà sorti le bâton, en ne le titularisant pas lors des deux premiers matches de Ligue des Champions, contre le Slovan Bratislava (où il est resté scotché sur le banc tout le match) et surtout à Manchester City (où son entrée n’a pas été très convaincante). Sa mauvaise prestation contre Strasbourg, où sa perte de balle est à l’origine du but encaissé, ne semble pas plaider en sa faveur, d’autant que son nouveau concurrent principal sur l’aile gauche se nomme Désiré Doué. Ce dernier aussi avait vécu le match contre Bratislava sur le banc, mais il a donné une tout autre réponse à son entraîneur depuis.

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Encore le bâton ou la carotte ?

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le choc entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions, Vitinha a toutefois tenu à défendre la mauvaise passe traversée par son coéquipier. «Tu peux pas trouver une explication, on a tous des hauts et des bas, on essaie d’être constant le plus possible, c’est jamais pour toute la saison, on a des hauts et des bas qui arrivent dans une carrière. On espère que lui et les autres seront au mieux demain», a ainsi lancé le milieu portugais. Alors, que doit faire le PSG avec Kvaratskhelia pour le match de prestige face au FC Barcelone, mardi soir ? Deux versions s’opposent.

Il y a ceux qui veulent absolument voir le trio titulaire Kvaratskhelia-Dembélé-Doué se reformer face au Barça, avec un nouvel argument supplémentaire né de l’absence de Nuno Mendes : l’abattage défensif de Kvara ne sera pas de trop pour aider le latéral gauche titularisé face à Lamine Yamal. Et il y a ceux qui veulent continuer à sanctionner le Géorgien pour son début de saison timide, en laissant Doué briller sur le côté gauche. Rappelons toutefois que la saison passée, Kvaratskhelia s’était montré tout aussi timoré lors des premières semaines de compétition, ne débloquant son compteur en L1 que lors de la 12e journée, en novembre.

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En Ligue des Champions, il avait marqué lors du premier match, contre l’Atalanta, avant de manquer le déplacement à Barcelone sur blessure, et de briller lors du 3e match contre le Bayer Leverkusen. Mais la concurrence offensive était alors moins rude, alors que des joueurs comme Ferran Torres et Akliouche postulent pour une place de titulaire face au Barça. Après avoir usé du bâton, Luis Enrique va-t-il sortir la carotte pour son Géorgien ?