OM : Pablo Longoria ne se plaint pas des absences liées à la CAN 2023

L’Olympique de Marseille a été pillée par la Coupe d’Afrique des Nations 2023. En effet, sept internationaux africains se sont envolés en Côte d’Ivoire pour défendre le maillot de leurs sélections respectives (Azzedine Ounahi et Amine Harit pour le Maroc, Iliman Ndiaye, Pape Gueye et Ismaila Sarr au Sénégal, Chancel Mbemba pour la RD Congo et Simon Ngapandouetnbu avec le Cameroun). Un exode massif en terre d’Eburnie qui n’a pas réellement rendu service à l’entraîneur italien Gennaro Gattuso, dans un hiver pourtant décisif dans la course à l’Europe en championnat et un barrage à disputer en Ligue Europa. Durant la conférence de présentation du Suisse Ulisses Garcia, le président phocéen Pablo Longoria reste conscient de l’importance de la CAN pour les joueurs, non seulement pour aller chercher un sacre continental mais également pour se montrer aux yeux du monde.

« On prend en considération le nombre de blessés, les joueurs à la CAN, ça fait qu’on a beaucoup d’absents. Il faut respecter les compétitions, les joueurs. C’est une compétition ultra importante pour les joueurs engagés. Je n’ai appelé aucun de joueurs à la CAN, je veux qu’ils restent concentrés. Souhaiter qu’une équipe soit éliminée, c’est que chose qui me dérange. C’est vrai que tu es obligé de défendre tes intérêts, mais le respect de la compétition et de joueurs c’est que chose à avoir en considération. Planifier un effectif pour une saison, pour l’avenir et avoir la CAN en considération ? Oui. Mais je me pose toujours la question : « pourquoi ne pas profiter de l’attractivité du club pour recruter ces joueurs ? ». Il faut chercher à s’en sortir avec beaucoup de mental, de personnalité, se serrer les dents. On est conscient que les absents comptent, mais en même temps, c’est nécessaire pour le projet de profiter du pouvoir d’attractivité (pour les joueurs africains). »