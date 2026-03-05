Menu Rechercher
Kylian Mbappé a décroché son permis de conduire

Par Maxime Barbaud
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a été aperçu à la sortie du centre de Valdebebas au volant de sa propre voiture, indique Marca. Un bon indicateur révélant que l’attaquant phare du Real Madrid et de l’équipe de France a obtenu son permis de conduire. La presse espagnole s’était d’ailleurs déjà fait écho qu’il passait enfin cet examen à 27 ans.

Le joueur aurait même choisi son modèle de voiture, une BMW iX3, un SUV de 4,7 m de long, de la marque partenaire du club. Ce bolide tout électrique cache tout de même 469 chevaux sous le capot. C’est la première fois qu’un Madrilène conduira ce modèle, qui n’était pas encore disponible lors de la présentation des véhicules à l’effectif.

