Ligue 1 : Brest remporte le derby breton à Lorient
Le Stade Brestois a réalisé une belle opération sur la pelouse de Lorient en s’imposant (0-2), ce lundi soir, lors de la 9e journée de Ligue 1. Après une première période sans but, les hommes de Julien Lachuer ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Ludovic Ajorque, qui a ouvert le score à la 69e minute. Les Merlus ont ensuite tenté de réagir, mais ont manqué l’occasion de relancer la rencontre dans les derniers instants.
En effet, Aiyegun Tosin a manqué un penalty à la 90e minute, avant que Brest ne scelle définitivement sa victoire dans le temps additionnel. Sur une passe décisive de Versini, Edjouma a inscrit le deuxième but brestois à la 90e+2. Une victoire précieuse pour le SB29, qui repart du Moustoir avec les trois points, tandis que Lorient peut regretter son manque d’efficacité.
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