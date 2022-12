PSG : le futur boss de la Juventus veut Luis Campos !

La suite après cette publicité

L’avenir de la Juventus est encore incertain, mais les pièces vont commencer à se remettre en place. Suite à la démission collective de l’ancienne direction, le club italien doit reformer un nouveau conseil d’administration. Le rendez-vous a d’ailleurs déjà été pris puisque tout se fera le 18 janvier prochain.

Plusieurs candidats se sont manifestés : Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone et les candidats indépendants Fioranna Vittoria Negri et Laura Cappiello. Mais selon Il Corriere dello Sport, c’est Maurizio Scanavino qui devrait être choisi le mois prochain. Ce qui ne sera pas une surprise puisqu’il est déjà le nouveau directeur général des Bianconeri depuis le départ de l’équipe Agnelli et que le groupe Exor (actionnaire majoritaire de la Juventus) l’a désigné comme homme de la situation.

Campos pour reconstruire la Juve ?

Et si le plan se déroule sans accroc, Scanavino voudra changer de directeur sportif. L’actuel, Federico Cherubini, est sous contrat jusqu’en 2024, mais le média indique qu’il devrait rendre son tablier en fin de saison. Pour le remplacer, Scanavino a un favori : Luis Campos, le conseiller football du PSG et dirigeant du Celta de Vigo. Le futur homme fort de la Juventus veut profiter des relations entre Campos et Massimiliano Allegri pour reconstruire un club qui ne domine plus les débats en Italie.

Le Rossonero Frederic Massara et le Napolitain Cristiano Giuntoli sont également cités, mais Campos est la priorité de Scanavino. Sous contrat avec le PSG pour les trois prochaines années, le Portugais sera-t-il sensible à l’intérêt turinois ? À l’heure où le PSG se reconstruit en interne suite au futur départ du directeur général Jean-Claude Blanc, rien n’est à écarter. Affaire à suivre.