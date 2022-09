Liga : Valence gifle Getafe à Mestalla

Valence recevait Getafe pour le dernier match de ce dimanche en Liga. Les deux équipes se devaient de réagir après un début de saison très compliquée. Les Chés restaient sur une victoire pour deux défaites tandis que les Azulones comptaient un seul petit point (un match nul et deux défaites). C'était donc l'occasion rêvée de se relancer pour les deux clubs. A ce petit jeu, ce sont les locaux qui prenaient l'avantage dès le début du match. Valence ne mettait pas longtemps pour rentrer dans sa rencontre et marquait trois buts en un peu plus d'un quart d'heure de jeu.

Tout d'abord par l'intermédiaire d'Antonio Latorre (1-0, 7e) puis grâce à Samuel Lino (2-0, 14e) et enfin au but de Samu Castillejo (3-0, 16e). Après ce départ canon, le match tombait dans un faux rythme et il fallait attendre l'heure de jeu pour revoir un but. Nico Gonzalez, prêté par le FC Barcelone, venait tromper David Soria (4-0, 65e). Seulement quelques minutes plus tard, Hugo Duro venait terminer Getafe en trompant le portier péruvien à nouveau (5-0, 68e). Les visiteurs arrivaient finalement à sauver l'honneur en toute fin de rencontre grâce à Gaston Alvarez (5-1, 78e). Avec cette victoire, Valence fait un sacré bon en avant et retrouve la 10ème place. Getafe, à l'inverse, plonge dans les profondeurs du classement.