CdM 2026 : Gattuso n’est absolument pas stressé

À l’approche du barrage décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’Italie, Gennaro Gattuso, a affiché un calme assumé. Interrogé sur Rai Sport avant la confrontation face à l’Irlande du Nord, le technicien italien a insisté sur l’importance de rester focalisé uniquement sur le match : « Je ne pensais qu’à ce match, pas d’excuses, c’était trop facile. Si on n’a pas fait les choses différemment, c’est qu’on n’aurait pas pu. Il faut se concentrer sur le match de jeudi. Les autres joueurs sont aussi blessés. Mon staff et moi avons travaillé dur, nous avons fait tout ce qu’il fallait, nous avons visionné 380 matchs. Maintenant, on ne pense qu’au match de jeudi, pas au fait qu’on n’a pas participé à la Coupe du Monde depuis deux ans, on ne pense qu’au match de jeudi. Il ne faut pas mettre la pression sur les gars. Ils connaissent tous l’importance du match, ils la comprennent, et ce ne sont pas des joueurs qui s’affrontent. On fera ce qu’il faut avec beaucoup de calme, sans les étouffer », a-t-il expliqué.

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L’ancien milieu du AC Milan a également évoqué la gestion du groupe avant ce rendez-vous capital, alors que l’Italie n’a plus disputé de Mondial depuis la Coupe du Monde 2014. « Je ne peux pas laisser libre cours à mon ego, l’enjeu est important, je dois mettre mes joueurs dans les meilleures conditions possibles. Nous choisirons la meilleure formation pour placer les joueurs aux bons endroits. Nous jouerons le premier match d’une certaine manière, le second d’une autre. Ces décisions ont été prises en fonction de ces considérations. Je suis désolé pour les joueurs que nous avons perdus, mais de nouveaux joueurs sont arrivés et pourront nous aider ». Il n’y a plus qu’à comme on dit.