OL : Jordan Gonzalez rejoint le centre de formation

FBBP - Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01

Notre coach, Jordan Gonzalez quittera nos couleurs à partir du 27 janvier 2024 pour rejoindre l' acad é mie de l' Olympique Lyonnais. Il assurera donc les 3 prochains matchs : Auxerre, Furiani et Feignies-Aulnoye avant de c é der sa place. C' est Herv é Della Maggiore, le directeur g é n é ral actuel du club qui prendra la suite. Il deviendra le nouvel entra î neur de l' é qui pe, en plus de ses missions actuelles. Le reste du staff restera inchang é.