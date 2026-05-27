L’Espagne tremble de peur pour trois joueurs avant la Coupe du Monde 2026

L’Espagne avance avec le statut de favorite pour cette Coupe du Monde 2026, mais l’inquiétude grandit déjà autour de trois éléments majeurs du groupe de Luis de la Fuente. Derrière l’enthousiasme provoqué par la présence de Lamine Yamal, Nico Williams et Mikel Merino dans la liste finale, la Fédération espagnole suit leur état physique avec une extrême prudence. Selon les informations dévoilées par AS, des membres du staff médical de la RFEF ont même traversé l’Europe ces derniers jours afin d’évaluer personnellement la condition des trois internationaux avant l’annonce officielle de la sélection. Les médecins espagnols se sont déplacés à Barcelone, Bilbao puis Londres afin d’obtenir des garanties médicales avant le début du tournoi. Une démarche exceptionnelle qui traduit clairement la nervosité existante au sein du staff espagnol à seulement quelques semaines du premier match face au Cap-Vert. Même si Luis de la Fuente se veut rassurant publiquement, la réalité est plus fragile puisque l’Espagne sait qu’elle ne pourra pas viser le titre mondial sans ses principales armes offensives à 100 % de leurs capacités.

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Le cas de Lamine Yamal concentre naturellement toutes les attentions en Espagne. Véritable star et leader confirmé, le jeune attaquant du FC Barcelone doit encore composer avec les conséquences de sa blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche contractée le 22 avril dernier contre le Celta de Vigo. Cette alerte musculaire a obligé le Barça à stopper totalement son activité pendant plusieurs semaines afin d’éviter une rechute qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves pour un joueur aussi explosif. Depuis plusieurs jours, son programme de reprise est extrêmement progressif avec un travail spécifique en salle puis des séances individualisées sur le terrain. L’entourage médical du joueur reste prudent car personne ne veut prendre le moindre risque avec celui qui est déjà considéré comme le principal facteur X de la Roja. En interne, tout est surtout fait pour le préserver pour la montée en puissance du tournoi plutôt que de forcer son retour dès la rencontre d’ouverture. Son talent peut faire basculer n’importe quel match, mais l’Espagne sait aussi qu’une rechute musculaire en pleine compétition représenterait un scénario catastrophe pour ses ambitions mondiales.

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Des dossiers gérés avec précaution

La situation de Nico Williams provoque également une forte inquiétude dans le camp espagnol. L’ailier de l’Athletic Bilbao souffre lui aussi d’un problème aux ischio-jambiers de la jambe gauche après sa blessure survenue le 10 mai contre Valence. Les premiers examens avaient annoncé une absence estimée entre trois et quatre semaines, ce qui place automatiquement son retour dans une zone d’incertitude particulièrement délicate avant le début de la compétition. Luis de la Fuente considère pourtant Nico Williams comme indispensable dans son animation offensive grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à déséquilibrer n’importe quelle défense en un contre un. La RFEF travaille désormais en étroite collaboration avec les médecins de Bilbao afin de surveiller quotidiennement son évolution physique. Même si les derniers retours restent encourageants, l’Espagne redoute que le joueur ne manque de rythme au moment d’entrer dans le tournoi. Cette situation alimente les débats dans la presse espagnole puisque beaucoup craignent qu’un retour précipité ne fragilise davantage un joueur dont le profil explosif exige une condition physique irréprochable.

Le troisième dossier sensible concerne Mikel Merino, dont le retour récent après plusieurs mois d’absence continue de susciter des interrogations. Le milieu d’Arsenal a été éloigné des terrains pendant quatre mois après une opération du pied droit et son retour en compétition n’a eu lieu que dimanche dernier face à Crystal Palace. Même si cette reprise a permis de rassurer partiellement le staff espagnol, personne ne peut garantir aujourd’hui que Merino retrouvera immédiatement son meilleur niveau physique et athlétique pour une compétition aussi intense qu’une Coupe du Monde. Pourtant, son importance dans l’équilibre collectif de la Roja reste immense depuis son Euro exceptionnel. Luis de la Fuente apprécie particulièrement son impact dans les grands rendez-vous, sa puissance dans les duels ainsi que sa capacité à faire basculer des rencontres fermées grâce à ses projections offensives. L’Espagne espère désormais que les examens réalisés par les médecins de la RFEF se confirmeront sur le terrain dans les prochains jours. Car derrière l’image d’une sélection impressionnante sur le papier, la Roja avance malgré tout avec plusieurs incertitudes majeures susceptibles de bouleverser totalement ses ambitions avant même le début du Mondial 2026.